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1 час назад

Корабль "С. П. Королев" с тремя космонавтами пристыковался к МКС

ТАССТАССиещё 9

Пилотируемый корабль "С. П. Королев" ("Союз МС-21") с тремя российскими космонавтами - Олегом Артемьевым, который станет вторым специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым - пристыковался к узловому модулю "Причал", передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Корабль "С. П. Королев" в ручном режиме пристыковался к МКС
Фото: NASANASA

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС

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Это первая пристыковка транспортного корабля к модулю "Причал". Полет до МКС проходил по двухвитковой схеме.

Корабль носит имя знаменитого советского конструктора, основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева. А сам запуск назывался "бауманский старт", поскольку на борту корабля находятся три выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана. Они проведут на МКС 195 суток и вернутся на Землю 30 сентября.

Изначально стыковка должна была проходить в автоматическом режиме, однако проходила в ручном. На дальности 30 метров было выполнено зависание, после чего корабль продолжил сближение. Также на расстоянии трех метров было выполнено зависание, позже "С. П. Королев" пристыковался к модулю "Причал".

На время полета членов экипажа запланировано более 50 экспериментов различной тематики: космическая биология и физиология, космическое материаловедение, физика космических лучей, отработка перспективных космических технологий и т. п. Как сообщил космонавт Артемьев, на экспедицию запланировано семь выходов в открытый космос. По его словам, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти, остальные - с Денисом Матвеевым.

19 марта на МКС заработает корпункт ТАСС, который возглавит Олег Артемьев. Он станет вторым специальным корреспондентом агентства на орбите. Благодаря ему аудитория агентства в режиме реального времени сможет узнавать самые интересные новости о жизни и работе станции, смотреть фото и видео на информационных ресурсах ТАСС. 17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом на станции стал космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток.

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