«Роскосмос» планирует отправить на Марс российскую миссию

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем «Ангара» и с нового стартового комплекса космодрома «Восточный» проведём самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких «европейских друзей» с поджатыми от американского окрика хвостами», — написал Рогозин.