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3 часа назад

Семь мест в Солнечной системе, где, скорее всего, есть жизнь

Ferra.ruFerra.ru

Команда учёных под руководством Димитры Атри из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби назвала семь космических объектов, на которых могут обитать живые организмы. Об этих объектах - в статье.

На семи космических объектах Солнечной системы возможна жизнь
Фото: Phys.orgPhys.org

Исследователи во главе с Димитрой Атри из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби определили в ходе недавнего исследования, на каких планетах или спутниках, скорее всего, есть жизнь. Для этого они рассчитали индекс микробной обитаемости (MHI) всех небесных тел. Результаты научной работы были опубликованы на arXiv.org.

Для создания MHI учёные проделали несколько шагов. Сначала они выделили параметры, влияющие на пригодность той или иной среды для жизни. Их оказалось шесть: давление, температура, солёность, рН, ионизирующее излучение и ультрафиолетовое излучение. Следующим шагом стало определение типов окружающей среды, которые есть на Земле и могут встречаться на других планетах или спутниках.

В результате были выделены семь объектов, на которых может существовать жизнь. Это Энцелад, Марс, Европа, Титан, Плутон, Ганимед, Каллисто. Именно на них среда больше всего подходит для обитания живых организмов. Индекс микробной обитаемости выше всех оказался у спутника Энцелада. Далее идут Марс и Европа, также имеющие места, где могла бы зародиться жизнь.

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