Ученые сообщили о приближении потенциально опасного астероида

По данным специалистов "Роскосмоса", 15 мая небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 23 миллиона километров. С такой дистанции его яркость будет составлять не более 26 видимых звездных величин, из-за чего его можно будет наблюдать с Земли только с помощью больших телескопов.