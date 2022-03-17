Европа отказалась от сотрудничества с РФ по миссии ExoMars

«Правящий совет ЕКА, чья встреча прошла в Париже 16-17 марта, оценил ситуацию с ExoMars, сложившуюся из-за действий на Украине и единогласно решил, что в настоящее время невозможно продолжать действующее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии марсохода в рамках ExoMars и наделил генерального директора ЕКA полномочиями принять необходимые решения, чтобы приостановить сотрудничество», — заявили в ЕКА.