В работе «Ростелекома» произошел сбой

В работе российского провайдера «Ростелеком» в четверг, 17 марта, произошел сбой. О неполадках клиенты сообщили на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы в работе интернет-ресурсов и сервисов.

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Согласно жалобам абонентов, сбой у «Ростелекома» начался примерно в 18:00 по московскому времени. 83 процента клиентов, столкнувшихся со сбоем, указали на неполадки со стационарным интернетом. Остальные юзеры сообщили о проблемах с мобильным интернетом (5 процентов) и отсутствии сигнала (12 процентов).

Жалобы поступили от жителей крупных российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Помимо этого, о перебоях у «Ростелекома» россияне рассказали в официальной группе провайдера во «ВКонтакте».

«Что с интернетом? Резко начал тормозить, половина сайтов и приложений не открываются», «Работают лишь "ВКонтакте" да YouTube с парой сайтов» — написали пользователи.

Представители провайдера официально не прокомментировали проблемы с работой интернета.

Ранее Роскомнадзор высказался об ограничении работы мессенджера WhatsApp после того, как некоторые пользователи сообщили о неполадках в сервисе. В регуляторе заверили, что не блокируют мессенджер.