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1 час назад

Илон Маск назвал год высадки на Марс

Газета.RuГазета.Ru

Илон Маск считает, что человечество впервые ступит на Марс до конца этого десятилетия. Свой прогноз он опубликовал в Twitter.

Илон Маск назвал год высадки на Марс
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Один из подписчиков миллиардера спросил у него, когда может состояться первая посадка экипажа на Марс. Глава Tesla и SpaceX был немногословен и ответил: «2029».

В 2016 году бизнесмен уже предсказывал, что человечество высадится на Марсе в 2026 году. По всей видимости, сейчас он считает эти сроки недостижимыми. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что даже 2029 звучит амбициозно, и многое еще предстоит сделать, чтобы проложить путь для такой миссии.

При условии одобрения регулирующих органов ракета-носитель Starship может совершить свой первый испытательный орбитальный полет в ближайшие несколько месяцев.

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