Мероприятие в честь Гагарина переименовали из-за Украины

Американская некоммерческая организация Space Foundation изменила название одной из секций на своей конференции «Космический симпозиум». Изначально благотворительный аукцион назывался «Вечер Юрия» (Yuri’s Night) в честь первого человека в космосе Юрия Гагарина. Однако из-за военной операции России на территории Украины аукцион пройдёт под названием «Праздник космоса: узнайте, что будет дальше».
Сообщение о смене названия появилось на официальном сайте организации, однако позже его удалили с сайта.
«Цель этого мероприятия по сбору средств остаётся прежней — отпраздновать достижения человечества в космосе, вдохновляя следующее поколение на покорение звёзд», — говорилось в удалённом заявлении.
«Космический симпозиум» проходит каждую весну в Колорадо-Спрингс (США). Это традиционная дискуссионная площадка, на которой лидеры космической отрасли из разных стран обсуждают перспективы освоения космического пространства. В рамках этого события организуют семинары, лекции, форумы, аукционы и многое другое. В этом году симпозиум пройдёт с 4 по 7 апреля.
Ранее основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск вызвал на бой «за Украину» президента России Владимира Путина. Маску ответили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Последний намекнул Маску на отсутствие брутальности и назвал Илоной. После этого предприниматель сменил имя в твиттере на Илона Маск.