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1 час назад

Ученые рассказали, какие мышцы нужно тренировать для долголетия

Российская ГазетаРоссийская Газета

Одним из главных залогов долголетия является тренировка мышц, связанных с руками, и, особенно, хватом. К такому выводу пришли американские ученые в статье, опубликованной на страницах издания American Journal of Preventive Medicine.

Какие мышцы нужно тренировать для долголетия
Фото: ТАССТАСС

Наиболее очевидная причина такой важности именно мышц рук в том, что, как пишет аналитический ресурс axios.com, "падения являются главной причиной смертей, вызванных травмами, в возрасте старше 65 лет". Причем за период с 2009 по 2018 годы смертность в результате травм, полученных при падениях, увеличилась в США на 30 процентов. Специалисты по фитнесу для пожилых указывают, что сильные руки помогают старикам крепче держаться за возможную опору, а если дошло до падения - смягчить его и предотвратить тяжелую травму. Особенно важно это для тех, кто передвигается при специальных средств или на инвалидных колясках.

Но есть и физиологические причины важности мышц рук. По данным исследователей, у людей обладающих сильным хватом ниже кровяное давление и уровень сахара в крови. Самым простым способом развития хвата ученые называют зависание на турнике или ношение тяжелых предметов в руках во время прогулки.

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