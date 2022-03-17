Какие мышцы нужно тренировать для долголетия

Наиболее очевидная причина такой важности именно мышц рук в том, что, как пишет аналитический ресурс axios.com, "падения являются главной причиной смертей, вызванных травмами, в возрасте старше 65 лет". Причем за период с 2009 по 2018 годы смертность в результате травм, полученных при падениях, увеличилась в США на 30 процентов. Специалисты по фитнесу для пожилых указывают, что сильные руки помогают старикам крепче держаться за возможную опору, а если дошло до падения - смягчить его и предотвратить тяжелую травму. Особенно важно это для тех, кто передвигается при специальных средств или на инвалидных колясках.