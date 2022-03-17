Раскрыты риски для ремонта техники по гарантии

Гарантийные обязательства зарубежных производителей бытовой техники, приостановивших свою деятельность в России на фоне военной спецоперации на Украине, могут перестать действовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по подбору бытовой техники Романа Четверныха.

По его словам, гарантийные услуги нужны компаниям, прежде всего, в качестве конкурентного преимущества и имиджевой составляющей. Эксперт отметил, что оплачиваются они производителями из собственных средств. В настоящее время сложно спрогнозировать, как поведут себя компании, покинувшие российский рынок.

«Если компания в стране больше не зарабатывает, то и сервиса не будет. Если бренд ушел, то ему больше незачем обучать мастеров и поставлять в страну запчасти», — считает Четверных.

В случае, если компании пообещают выполнить свои гарантийные обязательства, сделать им это будет невозможно, либо очень сложно очень ввиду трудностей с поставками деталей, выразил уверенность эксперт.

При этом не исключено, что в условиях снизившейся конкуренции оставшиеся компании на рынке России тоже могут отменять или снижать гарантийные обязательства.