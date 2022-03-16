Samsung извинилась за замедление смартфонов

Топ-менеджеры Samsung принесли извинения перед акционерами и пользователями за скандал, связанный с замедлением смартфонов бренда. Об этом сообщает The Korea Herald.

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Как передает корреспондент издания, на регулярной встрече с акционерами вице-председатель Samsung Хан Чон Хи (Han Jong-hee) извинился за то, что в компании допустили связанный со смартфонами бренда скандал. «Мы не смогли должным образом учесть потребности наших потребителей», — цитируют руководителя корпорации журналисты.

Хан Чон Хи заявил об этом в присутствии своих подчиненных и около 1600 акционеров, наблюдавших за выступлением топ-менеджера по видеосвязи. Он также низко поклонился партнерам корпорации. «Это первый случай, когда топ-менеджер Samsung принес извинения общественности в связи с растущими жалобами на спорный сервис оптимизации игр для смартфонов», — отреагировали на извинения в Samsung авторы издания.

Samsung признала проблемы со своими смартфонами, связанными со службой Game Optimization Service (GOS). В частности, в середине марта компания выпустила обновление, которое позволяет регулировать производительность устройств.