В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Samsung извинилась за замедление смартфонов

Lenta.ruLenta.ru

Топ-менеджеры Samsung принесли извинения перед акционерами и пользователями за скандал, связанный с замедлением смартфонов бренда. Об этом сообщает The Korea Herald.

Samsung извинилась за замедление смартфонов
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Как передает корреспондент издания, на регулярной встрече с акционерами вице-председатель Samsung Хан Чон Хи (Han Jong-hee) извинился за то, что в компании допустили связанный со смартфонами бренда скандал. «Мы не смогли должным образом учесть потребности наших потребителей», — цитируют руководителя корпорации журналисты.

Хан Чон Хи заявил об этом в присутствии своих подчиненных и около 1600 акционеров, наблюдавших за выступлением топ-менеджера по видеосвязи. Он также низко поклонился партнерам корпорации. «Это первый случай, когда топ-менеджер Samsung принес извинения общественности в связи с растущими жалобами на спорный сервис оптимизации игр для смартфонов», — отреагировали на извинения в Samsung авторы издания.

Samsung признала проблемы со своими смартфонами, связанными со службой Game Optimization Service (GOS). В частности, в середине марта компания выпустила обновление, которое позволяет регулировать производительность устройств.

В начале марта энтузиасты заявили, что Samsung могла намеренно замедлять мощность приложений на своих смартфонах. Специалисты обратили внимание на встроенный сервис GOS, который мог снижать производительность программ ради увеличения времени автономной работы девайсов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители