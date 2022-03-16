Назвавший Рогозина «Димоном» астронавт рассказал о ненависти к русским в США

Астронавт НАСА Скотт Келли, в Twitter назвавший «Димоном» гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина , рассказал о ненависти к русским в США. Об этом бывший морской летчик написал в колонке для The Washington Post.

«Поскольку русский язык и культура были известны в Украине с советских времен, они выросли, говоря по-русски и чувствуя связь с русской культурой», — пишет автор.

По его словам, с начала спецоперации России в Донбассе американцам украинского происхождения пришлось столкнуться с двумя травмами — беспокойством за судьбу своей родины, которой живущие в США украинцы по-прежнему считают Украину, а также «ненавистными высказываниями дома, в США, за то, что они воспринимаются как русские».