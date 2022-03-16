Apple остановила разработку своего первого автомобиля

Apple распустила команду, которая занималась разработкой первого автомобиля компании. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации аналитика, Apple распустила команду, ответственную за проектирование первого автомобиля в линейке компании, а также остановила его разработку. Ко полагает, что топ-менеджеры корпорации недовольны прогрессом и собираются собрать новых специалистов.

Специалист считает, что сроки выпуска авто снова сдвинулись. Согласно данным Мин-Чи Ко, Apple анонсирует свой первый беспилотный электрокар не раньше 2025 года, однако для этого нужно реорганизовать разработку в течение ближайших трех-шести месяцев. В случае успеха компания может рассчитывать, что производство автомобиля стартует в ближайшие три года.

Ко не сообщил подробностей и информации о том, когда Apple распустила команду специалистов и на каком этапе находился процесс разработки. В конце декабря появились сообщения, что из проекта Apple ушли трое ведущих инженеров.