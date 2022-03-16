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14 минут назад

В России запустят свой Instagram

Мария Иванова

Интернет-маркетолог Александр Зобов анонсировал запуск российского аналога Instagram - соцсети под названием «Россграм» 28 марта. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

В России запустят свой Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении отмечается, что «Россграм» сохранит «привычный для всех функционал» и будет работать на Android и iOS.

«Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле», - подчеркивается в сообщении.

По словам Зобова, также планируется добавить в «Россграм» функцию переноса данных из Instagram.

Instagram в РФ заблокировали 14 марта. Это произошло после того, как Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) изменила свою политику модерации.

Reuters рассказало, что Meta Platforms позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса. Агентство сослалось на внутреннее письмо Meta об изменениях в политике против разжигания ненависти.

Позже в Meta подтвердили, что разрешили призывы против российских солдат для пользователей на территории Украины. В компании пообещали, что «по-прежнему не допустят русофобии и призывов к насилию против российских граждан».

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