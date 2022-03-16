Дуров предложил Маску зарегистрироваться в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предложил американскому предпринимателю Илону Маску зарегистрироваться в его приложении. Он также сообщил, что зарезервировал для миллиардера никнейм «Илона».

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск сменил имя в своем Twitter-акаунте – теперь миллиардер называет себя в соцсети женским именем Илона. Бизнесмен решился на самоироничный поступок после публичного обмена мнениями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В одном из своих обращений к Илону Маску глава Чеченской Республики назвал миллиардера «Илоной». После смены имени общение Илона Маска и Рамзана Кадырова не прекратилось. Последний подшутил над американским бизнесменом и отметил, что имя Илона «очень грациозное и утонченное».

На данный момент обмен ироничными сообщениями двух героев интернета закончился тем, что Кадыров поблагодарил Маска за то, что он отказался блокировать российские информационные ресурсы в сети Starlink на территории Украины.

Диалог лидера Чечни и основателя Tesla вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

«Я готов продюсировать это реалити-шоу. «Чеченские приключения Илона». Просто скажите, когда начинаем», — написал в Twitter журналист и биограф Маска Эшли Вэнс.