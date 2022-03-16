NASA попросило бывших астронавтов не ругаться с "Роскосмосом"

NASA попросило бывших астронавтов не вступать в перепалки с представителями «Роскосмоса». Копию письма об этом получил канал CNN.

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В начале марта бывший астронавт NASA Скотт Келли вступил в перепалку с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным в Twitter. Они обменялись множеством упреков и насмешек, в частности, Келли посоветовал Рогозину уйти работать в «Макдональдс», а Рогозин сказал, что «такой скот полезен только для бигмаков». В целом, бывший астронавт выражал недовольство российской политикой, а глава «Роскосмоса» обвинял американцев в неблагодарности.

В распоряжении CNN оказалось электронное письмо от высокопоставленного представителя NASA, чье имя телеканал не называет. В письме, разосланном всем бывшим астронавтам, агентство просит воздержаться от лишних конфликтов с представителями России.

«Будучи американцами, каждый из нас имеет право на свободу слова, и вы вольны говорить всё, что думаете, – написано там. – Между тем, прошу вас учесть, что статус бывших астронавтов придает вашим словам дополнительный вес, и нападки на наших российских партнеров вредят текущим миссиям».

В связи с этим Келли заявил, что прекращает подобные перепалки.

«Да, я видел письмо и отстал от Рогозина. Я не был обязан так поступать, но уважаю NASA, позицию агентства и того сотрудника, который прислал письмо», – заявил Келли CNN.

Согласно официальной позиции NASA, МКС остается флагманом и образцом международной кооперации. Скотт Келли и сам много времени провел на МКС, в том числе, участвовал в годичной миссии на станцию в 2015-2016 годах.

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