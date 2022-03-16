Перед марсолетом Ingenuity поставили новую задачу

Работа марсолета Ingenuity будет продолжена как минимум до сентября. В ближайшие месяцы первый в истории вертолет, совершающий полеты над другой планетой, продолжит поддерживать научную миссию марсохода Perseverance, исследующего дельту древней реки в кратере Езеро. Попутно он продолжит тестировать свои собственные возможности для того, чтобы предоставить больше информации конструкторам будущих марсианских летательных аппаратов, пишет портал NASA.

Фото: NASA NASA

Решение о продолжении работы Ingenuity было принято после 21-го успешного полета вертолета — первого из тех, что будут ему необходимы для пересечения северо-западной части региона Сейта и достижения следующего плацдарма. «Менее года назад мы даже не знали еще, возможен ли в принципе управляемый полет в марсианской атмосфере, — говорит Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. — Теперь мы с нетерпением ждем участия Ingenuity во второй части научной экспедиции Perseverance. Подобный прорыв за такой короткий период просто удивителен и займет свое достойное место в истории освоения космоса».

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Новый район исследований Ingenuity будет иметь заметные отличия от почти равнинного ландшафта, над которым ему приходилось летать прежде — с момента своего первого полета в апреле прошлого года. Обширная речная дельта шириной в несколько километров, образованная древней рекой, содержит более чем 40-метровые перепады высоты над дном гигантского кратера. Эта дельта заполнена обломками скал, крутыми склонами, тут и там выступающими валунами и «карманами», заполненными речным песком, которые могут стать непреодолимым препятствием для марсохода, а также послужить причиной опрокидывания вертолета при посадке. Однако все это вместе с тем обещает и множество геологических открытий, а возможно, даже обнаружение решающих доказательств того, что на Марсе когда-то существовала жизнь.

Достигнув дельты, Ingenuity первым делом должен будет определить, какое из двух раздваивавшихся высохших речных русел лучше избрать Perseverance для продолжения своего движения.