Соцсеть «ВКонтакте» установила новые рекорды активности в «Клипах» и историях

Социальная сеть «ВКонтакте» зафиксировала рекордную активность аудитории продуктов для создания контента: клипов, историй и постов. В частности, по «Клипам» установлено несколько рекордов активности. За сутки пользователи посмотрели ролики более 715 миллионов раз. Контент также активно размещают: авторы опубликовали на платформе в десять раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Интерес пользователей к историям также возрос: например, 14 марта было опубликовано на 95 процентов больше историй, чем неделей ранее, количество авторов историй увеличилось на 71 процент, а просмотры выросли более чем в два раза.

Также более чем в четыре раза увеличилось количество созданных за семь дней сообществ. Данные приводятся по сравнению со средним недельным показателем.

Как отмечается, на рост активности повлияла новая программа поддержки, которую платформа запустила 11 марта. Опытным и начинающим авторам дали возможность развивать свой контент и претендовать на выплаты из общего бюджета 100 миллионов рублей.