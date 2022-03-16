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43 минуты назад

Почему кошки боятся огурцов?

Мария Иванова

Вы никогда не задавались вопросом — почему кошки подпрыгивают в испуге при виде огурца? Однозначного ответа нет, но среди экспертов популярно мнение, что продолговатый овощ может напоминать котам змею, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на болгарское издание "Факти".

Почему кошки боятся огурцов?
Фото: UnplashUnplash

В Сети популярны видео, на которых домашние питомцы в панике подскакивают, если хозяева кладут возле них огурцы. Когда кошка видит овощ, она подпрыгивает и бежит прочь. Такие ролики вызывают улыбку, однако зоопсихологи призывают не пугать котов огурцами.

Некоторые специалисты считают, что кошку пугает внезапность появления длинного овоща. Это может вызвать у питомца стрес и такие непредсказуемые действия, как прыжки из окна или с балкона, пишет Metro. При виде огурцов коты испытывают инстинктивный страх и как можно скорее пытаются оказаться подальше от опасного предмета.

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