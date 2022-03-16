Почему кошки боятся огурцов?

Вы никогда не задавались вопросом — почему кошки подпрыгивают в испуге при виде огурца? Однозначного ответа нет, но среди экспертов популярно мнение, что продолговатый овощ может напоминать котам змею, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на болгарское издание "Факти".
В Сети популярны видео, на которых домашние питомцы в панике подскакивают, если хозяева кладут возле них огурцы. Когда кошка видит овощ, она подпрыгивает и бежит прочь. Такие ролики вызывают улыбку, однако зоопсихологи призывают не пугать котов огурцами.
Некоторые специалисты считают, что кошку пугает внезапность появления длинного овоща. Это может вызвать у питомца стрес и такие непредсказуемые действия, как прыжки из окна или с балкона, пишет Metro. При виде огурцов коты испытывают инстинктивный страх и как можно скорее пытаются оказаться подальше от опасного предмета.