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54 минуты назад

Искусственный интеллект научился находить упавшие метеориты

Lenta.ruLenta.ru

Ученые из Центра космической науки и техники Кертина (SSTC) создали дрона с искусственным интеллектом (ИИ), который научился находить упавшие метеориты на равнине Нулларбор в Западной Австралии. Об этом сообщаетcя в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Искусственный интеллект научился находить упавшие метеориты
Фото: unsplashunsplash

Беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, собирал кадры ландшафта, которые затем на наличие осколков космических объектов анализировал искусственный интеллект. Обычно для поиска метеоритов собиралась группа специалистов, которые шла по большой площади в местах их вероятного местоположения. Однако использование дронов и ИИ оказалось в девять раз эффективнее.

Ученые отмечают, что помимо поиска метеоритов эту разработку можно применять для обнаружения различных растений и животных.

В марте 2022 года отечественные специалисты из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) создали систему управления и модель подводного аппарата повышенной маневренности для изучения подводной части кораблей.

Наука и техника,Наука,Санкт-Петербургский морской технический госуниверситет,
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