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1 час назад

Назван важный продукт для улучшения памяти

Мария Иванова

Чтобы замедлить старение головного мозга, необходимо увеличить в рационе долю продуктов, содержащих жирные кислоты омега-3. Такие вещества есть в жирной рыбе — лососе, скумбрии, сельди и тунце, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на издание Eat This, Not That.

Назван важный продукт для улучшения памяти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кислоты омега-3, в частности, помогают в профилактике ухудшения памяти. Пик возможностей памяти человека приходится на период от 20 до 30 лет. Затем способность запоминать информацию становится слабее. Многие люди замечают, что их память стала хуже, примерно в 40 лет. Чтобы замедлить этот процесс, нужно укрепить свой мозг жирными кислотами омега-3.

Человеческий мозг содержит очень много жира, и большая его часть вырабатывается с использованием веществ класса омега-3. Жирные кислоты помогают мозгу вырабатывать больше новых клеток. Это способствует поддержанию памяти в рабочем состоянии и здоровью мозга в целом.

Согласно данным исследований, регулярное употребление жирной рыбы служит профилактикой деменции и болезни Альцгеймера – возрастных заболеваний, связанным с резким ухудшением способности мозга запоминать информацию.

Однако жирные кислоты омега-3 полезны не только для умственной деятельности. Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и артрита.

В аптеках можно купить различные пищевые добавки с кислотами омега-3, известные как рыбий жир. Но, по данным Национального института здоровья (штат Мэрилэнд, США), употреблять в пищу жирную рыбу куда полезнее. Это связано с тем, что рыба богата другими важными для мозга питательными веществами, кроме кислот омега-3.

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