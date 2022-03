Назван важный продукт для улучшения памяти

Чтобы замедлить старение головного мозга, необходимо увеличить в рационе долю продуктов, содержащих жирные кислоты омега-3. Такие вещества есть в жирной рыбе — лососе, скумбрии, сельди и тунце, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на издание Eat This, Not That.