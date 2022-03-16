Под собором Парижской Богоматери найден саркофаг

Несколько гробниц и свинцовый саркофаг относящийся, вероятно, к XIV веку, были обнаружены археологами под собором Парижской Богоматери в ходе работ по реконструкции здания после разрушительного пожара 2019 года. Захоронения, имеющие очевидную научную ценность, были обнаружены в ходе подготовительных работ по восстановлению шпиля древней церкви в центральной части собора, где расположен так называемый трансепт — поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом. Об этом сообщает на своем сайте Министерство культуры Франции.

Фото: INRAP/Ministere de la Culture INRAP/Ministere de la Culture

По всей видимости, антропоморфный гроб был изготовлен для высокопоставленного сановника в 1300-х годах — спустя сто лет после строительства собора. Группа ученых уже использовала эндоскопическую мини-камеру, чтобы заглянуть внутрь саркофага, который деформировался под грузом земли и камней.

«Нам удалось разглядеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из растительных остатков в подголовье, что характерно для захоронений религиозных лидеров, — рассказал ведущий археолог группы Кристоф Бенье. — Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что и сохранность тела должна быть очень хорошей».

Помимо гробниц, непосредственно под нынешним уровнем пола здания были обнаружены также фрагменты расписных скульптур, идентифицированные как части оригинальной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарную зону от нефа. Все эти открытия были сделаны, когда ремонтные бригады готовились к установке высоких строительных лесов для восстановления шпиля и им нужно было проверить устойчивость основания. Археологам выделили время до 25 марта, после чего будут возобновлены работы по реконструкции собора, который планируют вновь открыть в 2024 году.