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25 минут назад

Slack начал ограничивать доступ к аккаунтам пользователей из России

ТАССТАССиещё 3

Мессенджер Slack, принадлежащий компании Salesforce, со вторника начал ограничивать доступ пользователей из России к их аккаунтам. Об этом сообщает в среду портал Axios.

Популярный мессенджер начал ограничивать доступ россиянам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Slack обязан принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учетных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом", - говорится в заявлении компании, оказавшемся в распоряжении Axios.

При этом, как следует из заявления компании, мессенджер не будет удалять данные клиентов, но компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным, пока ограничения не будут сняты.

Согласно опросу сервиса "Зарплата.ру", проведенному с 13 по 18 января среди 1 810 человек, Slack используют для переписки около 2% опрошенных россиян.

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