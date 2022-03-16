Популярный мессенджер начал ограничивать доступ россиянам

Мессенджер Slack, принадлежащий компании Salesforce, со вторника начал ограничивать доступ пользователей из России к их аккаунтам. Об этом сообщает в среду портал Axios .

"Slack обязан принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учетных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом", - говорится в заявлении компании, оказавшемся в распоряжении Axios.

При этом, как следует из заявления компании, мессенджер не будет удалять данные клиентов, но компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным, пока ограничения не будут сняты.