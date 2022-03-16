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1 час назад

Эндокринолог дала советы, как справиться со стрессом в весенний период

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В весенний период человеческий организм подвержен стрессу, поскольку сразу несколько факторов влияют на него. Так, к примеру, увеличивается продолжительность дня. Подробнее об этом рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

Раскрыты способы справиться с весенним стрессом
Фото:  Pexels Pexels

Она подчеркнула, что в этом году многие люди могут испытывать дополнительную нагрузку из-за перенесенной коронавирусной инфекции.

— Весной день становится длиннее, а ночи короче, и человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс – это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает, — объяснила специалист в беседе с радио Sputnik.

Также врач считает, что стрессовое состояние может сказываться и на физическом состоянии человека. В этот период он может ощущать усталость и разбитость. Для того, чтобы избежать такого состояния, стоит увеличить потребление воды.

— Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон, который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода – это блокировка избыточного синтеза кортизола, — добавила Павлова.

Кроме этого, для восстановления эмоционального фона стоит использовать дыхательную гимнастику и физическую активность.

14 марта семейный психолог центра системной семейной терапии Татьяна Потемкина поделилась, как помочь ребенку справиться со стрессом. Для этого родителям надо демонстрировать спокойствие, уверенность, предоставлять возможность выражать эмоции.

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