Рогозин: России долго придется жить в условиях санкций

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что РФ долго придется жить в условиях санкций, поэтому ей нужно стремиться к полной независимости от импорта.

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"Не надо никаких иллюзий строить. Мы долго будем жить в этих условиях. Нам надо проводить политику полной экономической, политической и технологической независимости, чем Роскосмос и займется", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-1".

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников из-за ситуации на Украине ударят по высокотехнологичному сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет вред в том числе космической программе России.