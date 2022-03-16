Раскрыты новые характеристики двойной звездной системы Гамма Цефея

Астрономы Йенской обсерватории в Германии провели новые наблюдения за двойной звездной системой Гамма Цефея, которая находится в относительной близости от Солнца — на расстоянии 45 световых лет. Результаты, опубликованные в препринте статьи в репозитории arXiv.org, раскрывают уточненные орбитальные характеристики системы и массы ее компонентов.

Фото: Mugrauer et al Mugrauer et al

Ученые провели визуальные и спектроскопические наблюдения Гаммы Цефея с помощью телескопа обсерватории Калар-Альто в Испании и телескопа Университетской обсерватории в Йене.

Главная звезда Гамма Цефея A примерно в пять раз больше Солнца, а ее масса ранее оценивалась в 1,41 массы Солнца. В 1988 году была обнаружена экзопланета, вращающаяся вокруг этой звезды, которая получила обозначение Гамма Цефея А b, а позже была названа Тадмор. Планета имеет массу около 1,7 массы Юпитера и обращается вокруг своего хозяина каждые 903 дня на расстоянии 2,05 астрономической единицы (а.е.) от него.

Гамма Цефея B, вероятно, является красным карликом класса M4, а ее масса оценивается примерно в 0,4 массы Солнца. Спутник удален от главной звезды примерно на 20,18 а.е. Было измерено, что орбитальный период системы составляет около 67,5 лет.