Новый разрушительный компьютерный вирус нашли на Украине

В скомпрометированных компьютерных сетях на территории Украины обнаружили новый тип зловредного ПО, которое автоматически удаляет с зараженных систем все данные — CaddyWiper. Как сообщает «Газета.Ru», о существовании нового вируса сообщили специалисты компании ESET.

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Как объяснили эксперты, вредоносная программа уже поразила несколько десятков систем в ряде украинских организаций. Впервый она была зарегистрирована телеметрией ESET в понедельник 14 марта. Специалисты считают, что CaddyWiper необходим хакерам, чтобы сохранить доступ к зараженным системам и замести следы своего пребывания в них.