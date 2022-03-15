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36 минут назад

Новый разрушительный компьютерный вирус нашли на Украине

Елена Прошина

В скомпрометированных компьютерных сетях на территории Украины обнаружили новый тип зловредного ПО, которое автоматически удаляет с зараженных систем все данные — CaddyWiper. Как сообщает «Газета.Ru», о существовании нового вируса сообщили специалисты компании ESET.

Новый разрушительный компьютерный вирус нашли на Украине
Фото: ТАССТАСС

Как объяснили эксперты, вредоносная программа уже поразила несколько десятков систем в ряде украинских организаций. Впервый она была зарегистрирована телеметрией ESET в понедельник 14 марта. Специалисты считают, что CaddyWiper необходим хакерам, чтобы сохранить доступ к зараженным системам и замести следы своего пребывания в них.

CaddyWiper – уже третий вирус удаляющий данные, который был обнаружен ИБ-специалистами разных компаний на Украине в 2022 году. Анализ кода нового вредоноса показал, что он не имеет больших сходств с ранее найденными типами вирусов — HermeticWiper и IsaacWiper, которые были обнаружены 23 февраля.

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