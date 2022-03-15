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33 минуты назад

VPN-сервисы начали блокировать в России

Deita.ruDeita.ru

По решению Роскомнадзора в России будут заблокированы шесть VPN-сервисов, по причине того, что они обеспечивают доступ к запрещенной законом информации. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет ИА DEITA.RU.

VPN-сервисы начали блокировать в России
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как уточнил регулятор, блокировка коснется сервисов VPN Betternet, Lantern, X—VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.

Кроме того, в ведомстве отметили, что проинформировали компании и предприятия, которые их используют, о необходимости сообщить об этом Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Напомним, что в России с 2017 года действуют требования об ограничении доступа пользователей к запрещенной информации VPN-сервисам и анонимайзерам.

Все указанные сервисы будут занесены в Федеральную государственную информационную систему и получат соответствующие требования. Если сервис не выполняет требование о подключении в течение 30 дней после получения уведомления, его блокируют.

Следует отметить, что многие эксперты не рекомендуют использовать VPN-сервисы при пользовании банковскими приложениями. Информация о различных транзакциях сразу из нескольких разным мест может вызвать подозрение у банка с дальнейшей блокировкой карты.

Добавим, что россияне кинулись менять впн, чтобы продолжать пользоваться заблокированными в России иностранными соцсетями.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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