В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
53 минуты назад

Россиян обеспокоила судьба роботов-курьеров

МослентаМослента

Фото роботов-курьеров, стоящих на одной из улица столицы, натолкнуло россиян на дискуссию. Снимок опубликовали в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Россиян обеспокоила судьба роботов-курьеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вид электронных доставщиков, стоящих наготове, развеселил автора топика.

«Прямо как в засаде стоят. Даже с опаской мимо проходишь. Как вдруг ломанутся», — с иронией отметил юзер.

«Все как у людей, лишь бы не работать», «Это заградотряд. В резерве», — поддержали юмор в комментариях.

Нашлись те, кто обеспокоился судьбой роботов-курьеров.

«А вдруг они будут переходить на красный свет и их машина собьет?» — заволновалась одна из пользовательниц.

«Их могут обидеть», — отметил один из юзеров, имея в виду, что подобным агрегатам небезопасно находиться на улице.

Однако другой пользователь объяснил, что искусственный интеллект распознает сигнал светофора и переходит дорогу только по зебре.

Ранее москвичи назвали роботов-курьеров слишком медленными.

Последние новости
Наука и техника,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители