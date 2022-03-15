Блокировка Instagram осложнила работу бизнесменов ХМАО

«Продвигать и тратить на Instagram силы — смысла нет, поэтому сейчас активно будем развивать другие площадки, Telegram, в частности», — рассказал корреспонденту агентства другой предприниматель. «В плане продвижения, мы просто перейдем на другую площадку. Мы перейдем туда, куда пойдет аудитория. Думаю, что это будет „ВКонтакте“, с точки зрения рекламы он лучше подходит — более гибкий, больше возможностей», — заключил бизнесмен.