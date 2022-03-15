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1 час назад

Блокировка Instagram осложнила работу бизнесменов ХМАО

Ura.RuUra.Ru

Решение компании Meta (владелец Facebook и Instagram), которая разрешила призывы к убийству россиян, что привело к блокировке Instagram на территории страны, значительно осложнила бизнес в сфере индустрии красоты. По словам опрошенных URA.RU insta-бизнесменов, блокировка соцсети лишает их основного инструмента продвижения.

Блокировка Instagram осложнила работу бизнесменов ХМАО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для нас Instagram с самого начала являлся одним из главных элементов бизнеса. Он был и основным каналом коммуникации с клиентами и мощнейшим инструментом продвижения. Ведение профиля на ежедневной основе позволяло в разы минимизировать рекламный бюджет. Можно продолжить использовать Instagram через VPN, но я ожидаю, что для многих это будет неприемлемо», — рассказал URA.RU предприниматель в области индустрии красоты.

Но некоторые бизнесмены, работающие с клиентами через Instagram, рассказали, что продолжат поддерживать связь с постоянными клиентами через телефон, СМС, мессенджеры или другие соцсети и видят в блокировке Instagram некоторые плюсы.

«Продвигать и тратить на Instagram силы — смысла нет, поэтому сейчас активно будем развивать другие площадки, Telegram, в частности», — рассказал корреспонденту агентства другой предприниматель. «В плане продвижения, мы просто перейдем на другую площадку. Мы перейдем туда, куда пойдет аудитория. Думаю, что это будет „ВКонтакте“, с точки зрения рекламы он лучше подходит — более гибкий, больше возможностей», — заключил бизнесмен.

Ранее URA.RU писало, что американская компания Meta в свете событий на Украине сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против россиян, а в частности против российских военных. Почти сразу власти РФ потребовали официальное подтверждение этого решения, а получив его — ответили блокировкой Instagram в России, как пособника геноцида по национальному признаку. Официально блокировка произошла 14 марта.

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