Названа дата выхода новых функций в WhatsApp

«Расширение позволит определить подлинность кода страницы, чтобы защитить пользователей от взлома их мессенджера и получения к нему доступа со стороны злоумышленников. В целом такое нововведение сможет повысить безопасность пребывания владельцев смартфонов в Интернете, уверяют разработчики», – объяснили в СМИ.

Планируется, что нововведение не даст доступ для мессенджера к другим вкладкам в браузере. Но для активации, его нужно будет закрепить в панели инструментов. Так можно будет следить за статусом проверки веб-версии мессенджера, передает PRIMPRESS.