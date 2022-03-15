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17 минут назад

Названа дата выхода новых функций в WhatsApp

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Разработчики мессенджера WhatsApp собираются увеличить уровень защиты мессенджера при помощи нового расширения для браузеров Code Verify. Об этом сообщили средства массовой информации.

Названа дата выхода новых функций в WhatsApp
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Расширение позволит определить подлинность кода страницы, чтобы защитить пользователей от взлома их мессенджера и получения к нему доступа со стороны злоумышленников. В целом такое нововведение сможет повысить безопасность пребывания владельцев смартфонов в Интернете, уверяют разработчики», – объяснили в СМИ.

Планируется, что нововведение не даст доступ для мессенджера к другим вкладкам в браузере. Но для активации, его нужно будет закрепить в панели инструментов. Так можно будет следить за статусом проверки веб-версии мессенджера, передает PRIMPRESS.

Ранее «Новые известия» писали, что мессенджер WhatsApp не коснутся меры, которые предлагают ввести в России против компании Meta, поскольку это «средство коммуникации, а не источник размещения».

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