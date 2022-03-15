Эксперт: соцсети в России пойдут по китайскому пути

Генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова считает, что соцсети в России пойдут по китайскому сценарию.

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«В перспективе в России возможен китайский сценарий развития национальных социальных сетей. IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей», – заявила эксперт в интервью РИА Новости.

Пешкова отметила, что в Китае сервисами VPN после блокировки западных соцсетей продолжили пользоваться менее 30 процентов жителей страны. На этом фоне в КНР активно и успешно развились собственные национальные соцсети и мессенджеры.