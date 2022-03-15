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32 минуты назад

Американские учёные выдвинули новую теорию появления кислорода в атмосфере Земли

runews24.rurunews24.ru

В течение первых двух миллиардов лет существования Земли кислород в её атмосфере практически не присутствовал. Затем произошло событие, известное как "Кислородный взрыв" в результате которого уровень этого газа в атмосфере резко увеличился.

Озвучена новая теория появления кислорода в атмосфере Земли
Фото: NASANASA

Причины этого события пока точно не известны. Однако, Ученые из Массачусетского технологического института предложили новую гипотезу, проведя математический и эволюционный анализ.

По версии учёных, причиной "взрыва" могли стать особые морские микробы, которые использовали кислород для расщепления органических веществ. Но окислять вещества эти микробы могли только частично, а избытки выделяемого кислорода попадали в атмосферу, где и накапливались.

Авторам исследования даже удалось определить группу микробов, ответственных за этот процесс. Они по прежнему существуют в океанах.

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