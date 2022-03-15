Рогозин не увидел смысла для «нашего человека скакать по Луне»

Присутствие человека обосновано только там, где не может справиться автоматика, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя вопрос освоения Луны.

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«Нам-то это зачем? Зачем нашему человеку скакать по Луне?» – заявил Рогозин, подчеркнув, что человеку требуется множество систем жизнеобеспечения.

Так, «надо, чтобы он дышал, ходил в туалет, кормился, его развлекать нужно, чтобы он занимался физическими упражнениями, иначе через две недели начнет деградировать», сказал глава Роскосмоса.

Он сомневается в научной ценности новой американской лунной программы. Рогозин отметил, что «они хотят какого-то необычного человека туда послать». «А я спрашиваю: зачем?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

Рогозин заявил: «Вот первый американский человек (по возобновленной программе полетов на Луну) будет черная женщина, или, скажем, белый мужчина. Или желтый, но и не мужчина, и не женщина. Он решают свои национальные внутренние проблемы. То есть тот президент, который это сделает, при нем Америка будет первой».

Он указал, что каждый полет американцев на Луну по новой программе будет стоить 4,5 млрд долларов. По его словам, если Россия и сможет сделать свои полеты на Луну дешевле, то траты останутся гигантскими, причем их придется отнимать у образования, здравоохранения и других сфер, добавил Рогозин.