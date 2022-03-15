Раскрыт способ снять стресс с помощью смартфона

«Цветовая гамма не должна быть слишком яркой, так как любое эмоциональное возбуждение имеет обратную сторону. Лучше, если это будут позитивно-нейтральные цвета, которые для каждого индивидуальны. Чаще всего это натуральные оттенки, связанные с природой — цвет неба, травы, цветов», — рассказала Лейкина.