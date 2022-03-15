Раскрыт способ снять стресс с помощью смартфона

Упадок сил и апатию можно побороть с помощью установки приятной заставки в смартфоне. Необычный способ снять стресс раскрыла психолог, бизнес-консультант Яна Лейкина в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Лейкиной, цветовая гамма и изображение на заставке гаджета способны воздействовать на эмоциональное состояние владельца устройства.
«Выбор заставки находится в зоне нашего управления. Взгляд на смартфон падает каждые несколько минут, поэтому изображение на экране очень сильно на нас влияет, осознаем мы это и нет», — пояснила психолог.
Специалист порекомендовала отдать предпочтение спокойным цветам на заставке.
«Цветовая гамма не должна быть слишком яркой, так как любое эмоциональное возбуждение имеет обратную сторону. Лучше, если это будут позитивно-нейтральные цвета, которые для каждого индивидуальны. Чаще всего это натуральные оттенки, связанные с природой — цвет неба, травы, цветов», — рассказала Лейкина.
Удачным выбором станет также фото близких, пейзаж или репродукция любимого художника.
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