Рогозин: РФ может создать военно-прикладную орбитальную станцию

Российская орбитальная станция станет военно-прикладной, если геополитическая обстановка по отношению к РФ по-прежнему будет враждебной. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.
«Если мы к моменту развертывания нашей орбитальной станции будем продолжать жить в этом враждебном мире, количество союзников будет ограниченным, то мы будем делать эту станцию военно-прикладной», - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.
Ранее гендиректор Роскосмоса заявлял, что не считает работу на МКС в нынешних условиях эффективной, а Российская орбитальная станция будет в несколько раз эффективнее. По его словам, «если сильно поднапрячься», Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году.
По словам Рогозина, решение о продлении службы МКС после 2024 года еще не принято, а без российского участия станция обречена, так как выработала свой срок.