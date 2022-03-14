Рогозин: РФ может создать военно-прикладную орбитальную станцию

Российская орбитальная станция станет военно-прикладной, если геополитическая обстановка по отношению к РФ по-прежнему будет враждебной. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин , передает ТАСС.

«Если мы к моменту развертывания нашей орбитальной станции будем продолжать жить в этом враждебном мире, количество союзников будет ограниченным, то мы будем делать эту станцию военно-прикладной», - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.

Ранее гендиректор Роскосмоса заявлял, что не считает работу на МКС в нынешних условиях эффективной, а Российская орбитальная станция будет в несколько раз эффективнее. По его словам, «если сильно поднапрячься», Россия может запустить первый модуль своей орбитальной станции уже в 2026 году.