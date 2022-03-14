В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Мать астронавта Ванде Хая расплакалась, испугавшись, что Россия оставит ее сына в космосе

Газета.RuГазета.Ru

Мать американского астронавта Марка Ванде Хая заплакала, испугавшись, что ее сын, отец двоих детей, может остаться на МКС и не вернуться на Землю в российском корабле «Союз». Об этом сообщает Mail on Sunday.

Мать астронавта Хая испугалась, что РФ оставит ее сына в космосе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это ужасная угроза. Когда я впервые услышала об этом, то горько заплакала. Это очень тревожно. Мы только и делаем, что молимся… Это стало шоком. Его жена, Джули, очень переживает в Техасе. Ей сейчас очень тяжело», — сказала 77-летняя мать астронавта Мэри.

Вспоминая, как провожала сына на МКС в 2017 году в первый полугодовой полет, женщина сказала: «было прекрасно видеть людей из разных стран, работающих вместе. У марка были прекрасные отношения со всеми астронавтами и космонавтами». При этом 80-летний отец астронавта заявил, что «нашего сына просто так не испугать».

В России рассказали о связи санкций с завершением сотрудничества по МКС

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает Соединенным Штатам прекращением сотрудничества по МКС и Марк Ванде Хай якобы может остаться на МКС. Это произошло после того, как глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин разместил в Twitter шуточный ролик с отстыковкой от МКС российского сегмента станции.

Позднее «Роскосмос» заявил, что Россия выполнит свои обязательства по Международной космической станции (МКС) и американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, как и планировалось.

Последние новости
Наука и техника,Петр Дубров,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители