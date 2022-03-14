Мать астронавта Хая испугалась, что РФ оставит ее сына в космосе

Мать американского астронавта Марка Ванде Хая заплакала, испугавшись, что ее сын, отец двоих детей, может остаться на МКС и не вернуться на Землю в российском корабле «Союз». Об этом сообщает Mail on Sunday.

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«Это ужасная угроза. Когда я впервые услышала об этом, то горько заплакала. Это очень тревожно. Мы только и делаем, что молимся… Это стало шоком. Его жена, Джули, очень переживает в Техасе. Ей сейчас очень тяжело», — сказала 77-летняя мать астронавта Мэри.

Вспоминая, как провожала сына на МКС в 2017 году в первый полугодовой полет, женщина сказала: «было прекрасно видеть людей из разных стран, работающих вместе. У марка были прекрасные отношения со всеми астронавтами и космонавтами». При этом 80-летний отец астронавта заявил, что «нашего сына просто так не испугать».

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает Соединенным Штатам прекращением сотрудничества по МКС и Марк Ванде Хай якобы может остаться на МКС. Это произошло после того, как глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин разместил в Twitter шуточный ролик с отстыковкой от МКС российского сегмента станции.

Позднее «Роскосмос» заявил, что Россия выполнит свои обязательства по Международной космической станции (МКС) и американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, как и планировалось.