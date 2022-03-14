В Госдуме предупредили о возможной блокировке Youtube

Youtube могут заблокировать в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора, предупредил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин.

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«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне», - заявил Горелкин РИА «Новости».

По его словам, у российских властей есть все основания для блокировки Youtube. Список нарушений со стороны платформы «очень внушительный»: это и отказ от блокировки материалов «противозаконной и деструктивной направленности», материалов с недостоверной информацией о спецоперации на Донбассе, а также цензура в отношении российских пользователей и СМИ.

Депутат отметил, что Youtube под силу не допустить блокировку, ведь Роскомнадзор «не требует ничего сверхъестественного».

«Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа», - перечислил парламентарий.

Он подчеркнул, что сегодня видеохостинг «просто плюет на права российских пользователей», что недопустимо.

«Платформа заявляет, что все ее пользователи равны в правах – но, видимо, американские пользователи (те, что из Белого Дома) равнее», - добавил Антон Горелкин.