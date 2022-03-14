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1 час назад

В ледниках Норвегии найдено древнее оружие

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Команда археологов нашла в норвежских горах оружие древних охотников на оленей, возраст которого достигает 1700 лет. Результаты работы описаны в журнале Live Science.

В ледниках Норвегии найдено древнее оружие
Фото: ReutersReuters

Специалисты в течение многих лет изучали места таяния ледников во внутренней части горы Сандгровскарет. Место охоты древних людей обнаружили еще в 2013 году, но из-за стремительного таяния ледников ученым приходилось откладывать исследования.

Всего ученые нашли пять стрел, у трех из которых сохранился железный наконечник. Артефакты с наконечниками датируются периодом между 300 и 600 годами нашей эры, остальные — первым тысячелетием до нашей эры. Кроме того, были откопаны колья в количестве 32 штук, которые использовались для окружения и направления стада оленей в сторону охотников. Мужчины выпрыгивали из укрытия, когда олени приближались на расстояние от 10 до 20 метров, и выпускали по ним стрелы.

В феврале 2022 года в Перу археологи обнаружили шесть детских мумий, которых, вероятно, принесли в жертву народы Анд. Также в этом захоронении были найдены тела семи взрослых людей, завернутые в ткань.

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