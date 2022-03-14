В ледниках Норвегии найдено древнее оружие

Всего ученые нашли пять стрел, у трех из которых сохранился железный наконечник. Артефакты с наконечниками датируются периодом между 300 и 600 годами нашей эры, остальные — первым тысячелетием до нашей эры. Кроме того, были откопаны колья в количестве 32 штук, которые использовались для окружения и направления стада оленей в сторону охотников. Мужчины выпрыгивали из укрытия, когда олени приближались на расстояние от 10 до 20 метров, и выпускали по ним стрелы.