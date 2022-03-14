Названа лучшая замена Instagram

«С точки зрения технологий сегодня существует "ВКонтакте" и Telegram. Это две основные площадки, куда ринулись блогеры. Еще есть сервис коротких видео от "Газпром-медиа", он называется Yappy. Плюс появились два новых сервиса, про которые пока мало что можно сказать, - ЯRUS и TenChat. Но, конечно, "ВКонтакте" с точки зрения функционала сегодня ближе всех к Instagram. Там есть все основные сервисы, которые есть у Instagram. И даже больше. И уже многие блогеры объявили о том, что они переходят во "ВКонтакте". Это и Ольга Бузова, и Елена Летучая, и многие другие. Так что основная замена Instagram - это "ВКонтакте". Но тут есть определенные особенности. Дело в том, что у многих пользователей наблюдаются проблемы с блокировкой, если так можно сказать. То есть вроде бы Instagram заблокирован (как и Facebook), но ряду пользователей они все еще доступны без средств обхода блокировки, в частности без VPN. И от того, у какой части пользователей Instagram останется работать, будет зависеть дальнейшее поведение блогеров, дальнейшее поведение рекламодателей, дальнейшее поведение пользователей», - отметил эксперт.