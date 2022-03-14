Названа лучшая замена Instagram

Лучшей заменой попавшей под блокировку в России соцсети Instagram станет площадка «ВКонтакте», обладающая схожим функционалом. Об этом в разговоре с «Рамблером» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
«С точки зрения технологий сегодня существует "ВКонтакте" и Telegram. Это две основные площадки, куда ринулись блогеры. Еще есть сервис коротких видео от "Газпром-медиа", он называется Yappy. Плюс появились два новых сервиса, про которые пока мало что можно сказать, - ЯRUS и TenChat. Но, конечно, "ВКонтакте" с точки зрения функционала сегодня ближе всех к Instagram. Там есть все основные сервисы, которые есть у Instagram. И даже больше. И уже многие блогеры объявили о том, что они переходят во "ВКонтакте". Это и Ольга Бузова, и Елена Летучая, и многие другие. Так что основная замена Instagram - это "ВКонтакте". Но тут есть определенные особенности. Дело в том, что у многих пользователей наблюдаются проблемы с блокировкой, если так можно сказать. То есть вроде бы Instagram заблокирован (как и Facebook), но ряду пользователей они все еще доступны без средств обхода блокировки, в частности без VPN. И от того, у какой части пользователей Instagram останется работать, будет зависеть дальнейшее поведение блогеров, дальнейшее поведение рекламодателей, дальнейшее поведение пользователей», - отметил эксперт.
Зыков вместе с тем оценил возможности соцсети «ВКонтакте» с точки зрения монетизации контента.
«Пока многие не понимают, как зарабатывать во "ВКонтакте", как себя вести на новой площадке. Но соцсеть уже объявила, что выплатит сто процентов от заработанных на рекламе денег, если паблик или сообщество подключились к официальной бирже рекламы. К такой бирже рекламы может подключиться паблик, у которого суточный охват постов около 8 тысяч человек. И опять же во "ВКонтакте" есть возможность продавать товары, делать это напрямую, там есть платежная система VK Pay, есть другие возможности с точки зрения бизнеса», - сказал специалист.
Он добавил, что на фоне блокировок иностранных сервисов в России пользователи соцсети TikTok сохранили возможности для заработка. Они перешли на публикацию российских клипов с нативными интеграциями, используя при этом приложение Yappy.
Говоря о будущем SMM-специалистов в связи приостановкой работы ряда соцсетей в России, директор АППСИМ отметил, что профессия останется востребованной в России.
«Сммщики как были нужны, так и останутся нужны. Профессионалы нужны всегда. Они просто больше внимания будут уделять "Одноклассникам", "ВКонтакте", Yappy, Telegram. Они будут искать, куда можно перенести траффик. Многие будут пытаться подвинуть монополиста, думаю, будут появляться новые площадки», - заключил эксперт.
В полночь 14 марта Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал Instagram на территории России. Издание Starhit ранее подсчитало потери известных блогеров из-за блокировки соцсети.