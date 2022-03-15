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1 час назад

Россиянам рассказали о возврате денег за отключенные из-за санкций гаджеты

МослентаМослентаиещё 11

Роспотребнадзор рассказал россиянам о возможности вернуть деньги за отключенные гаджеты, переставшие работать из-за санкций. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

Как вернуть деньги за отключенные из-за санкций гаджеты
Фото: UnsplashUnsplash

Роспотребнадзор пояснил, что изготовитель устройства должен обеспечить возможность использовать товар в течение срока его службы. В противном случае потраченные на него средства можно вернуть в течение гарантийного срока или в течение двух лет. Если прошло больше времени, то требования по ремонту устройства можно предъявить изготовителю, если проблема существенная. Прекращение работы программного обеспечения товара может быть признано таковым.

«Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю», — рассказало ведомство в сообщении.

Ранее россиянам рассказали, как расплачиваться за покупки после отключения Google Pay и Apple Pay.

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