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39 минут назад

Xiaomi выпустит ноутбук с мобильным процессором Snapdragon

Ferra.ruFerra.ru

В конце 2020 года Apple совершила мини-революцию в мире ноутбуков, представив сразу два ноутбука на ARM-чипе M1 — MacBook Pro и MacBook Air. С тех пор практически каждый производитель Windows-ноутбуков заявил либо о желании разработать, либо о выпуске собственного подобного решения.

Xiaomi выпустит ноутбук с мобильным процессором Snapdragon
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исключением не стала и Xiaomi. Так, в базе данных популярного бенчмарка Geekbench был найден новый ноутбук компании — Xiaomi Notebook S 12.4. Самым интересным в нём оказалась платформа, лежащая в основе — ею выступила мобильная Snapdragon 8cx Gen 2.

При этом результаты самого теста оказались не самыми впечатляющими. В одноядерном тесте устройство набрало 766 баллов, в многоядерном — 2892 балла. Это даже меньше, чем прошлогодней флагманской SoC — Snapdragon 888. Не говоря уже о вышеупомянутой Apple M1.

Отметим, что чип, используемый в Notebook S 12.4 можно считать устаревшим ещё и потому, что в недавно представленном Lenovo ThinkPad X13s Gen 1 используется уже следующее поколение процессора — Snapdragon 8cx Gen3.

Наука и техника,Apple,
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