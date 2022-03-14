Xiaomi выпустит ноутбук с мобильным процессором Snapdragon

В конце 2020 года Apple совершила мини-революцию в мире ноутбуков, представив сразу два ноутбука на ARM-чипе M1 — MacBook Pro и MacBook Air. С тех пор практически каждый производитель Windows-ноутбуков заявил либо о желании разработать, либо о выпуске собственного подобного решения.

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Исключением не стала и Xiaomi. Так, в базе данных популярного бенчмарка Geekbench был найден новый ноутбук компании — Xiaomi Notebook S 12.4. Самым интересным в нём оказалась платформа, лежащая в основе — ею выступила мобильная Snapdragon 8cx Gen 2.

При этом результаты самого теста оказались не самыми впечатляющими. В одноядерном тесте устройство набрало 766 баллов, в многоядерном — 2892 балла. Это даже меньше, чем прошлогодней флагманской SoC — Snapdragon 888. Не говоря уже о вышеупомянутой Apple M1.