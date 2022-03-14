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12 минут назад

Ученые зафиксировали начало рождения планет

Lenta.ruLenta.ru

Группа международных ученых из Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) в Испании и Британского регионального центра ALMA (UK-ARC) в Манчестерском университете зафиксировала начало рождения планет в двойной звездной системе SVS 13. Результаты наблюдений описаны в Astrophysical Journal.

Ученые зафиксировали начало рождения планет
Фото: NASANASA

Для этого астрономы проанализировали данные 30 лет исследований. С помощью приборов Very Large Array (VLA) и Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), научная группа изучила двойную звездную систему SVS 13, все еще находящуюся в фазе зарождения. Они доказали, что две звезды, которые вращаются вокруг друг друга, окружены дисками из газа и пыли.

Диск из газа и пыли представляет собой спиральную структуру, которая формирует материю в отдельные облака, и в будущем из них могут образоваться планетные системы. Общая масса звезд внутри SVS 13 приблизительно равна массе Солнца. Кроме того, она находится относительно близко к Солнечной системе: на расстоянии около 980 световых лет, что позволяет хорошо ее изучить.

В феврале 2022 года выяснилось, что космический телескоп Джеймса Уэбба способен выявлять наличие хлорфторуглеродов (соединений, образовавшихся в результате производства хладагентов и чистящих средств). Наличие этого признака позволит обнаружить инопланетные цивилизации на экзопланетах.

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