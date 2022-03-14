Instagram заблокировали на территории РФ

Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роскомнадзор. 11 марта Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

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О блокировке россиян также уведомили через рассылку портала госуслуг. Блокировка началась у абонентов некоторых провайдеров чуть раньше обозначенного срока. По данным сервиса Down Detector, пользователи Instagram сообщали о сбоях в течение дня 13 марта , но массово жалобы начали поступать после 19:00 мск.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку Meta сообщило, что компания в связи с событиями на Украине на своих платформах временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, но не против гражданского населения России. При этом временное разрешение на размещение подобных комментариев относится лишь к некоторым странам.

Роскомнадзор потребовал от корпорации Meta прокомментировать эти данные, а Генпрокуратура РФ попросила суд признать корпорацию Meta экстремистской организацией.