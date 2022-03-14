О чем Apple не рассказала во время презентации iPhone SE 2022

На последней весенней презентации Apple представила новый iPhone SE 2022 за $429. Во время мероприятия компания не раскрыла все детали о смартфоне, ограничившись ключевыми изменениями. Теперь издание Wccftech перечислило 5 вещей, о которых Apple не упомянула.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Во-первых, надо понимать, что iPhone SE 2022, как и другие айфоны, поставляется без зарядного устройства в коробке. Во-вторых, смартфон не поддерживает не самый быстрый стандарт 5G.

В-третьих, в iPhone SE 2022 установлен не совсем тот же процессор, что и во флагманских моделях Apple. В iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max используется чипсет A15 Bionic с 5-ядерным GPU. А вот в iPhone SE 2022 мы найдём лишь четырёхъядерный. Маловероятно, что пользователи заметят разницу в производительности, но всё же.