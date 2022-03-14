Маск признал убытки из-за антироссийских санкций

Американский миллиардер Илон Маск сообщил об экономических проблемах компаний SpaceX и Tesla из-за антироссийских санкций. На их фоне резко выросли цены на ряд остро необходимых в производстве ракет и электромобилей продуктов.

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«Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики. И мы не одни», – написал Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

Маск отметил, что цены выросли по ряду показателей до уровня 2008 года, и предложил своим подписчикам прикинуть темпы и размеры инфляции в ближайшем будущем.

Рост цен на необходимые в производстве сложной техники редкоземельные металлы связывают с угрозой антисанкций со стороны России, являющейся одним из основных их поставщиков.