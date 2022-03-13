Иммунолог назвал способы избежать осложнений после COVID

«Если заразился, если есть факторы риска, нужно проконсультироваться с врачом и начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную. Ее нельзя делать в домашних условиях. Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит. Что касается противовоспалительной терапии, то при тяжелом течении используются глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые воздействуют на другие, „слабые“ звенья организма каждого конкретного человека. Например, на сердечно-сосудистую систему и почки. Нужно поддерживать эти функции, чтобы не ухудшить течение болезни», — сказал Николай Крючков.