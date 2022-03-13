В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
50 минут назад

Иммунолог назвал способы избежать осложнений после COVID

Ura.RuUra.Ru

Для снижения рисков проявления последствий коронавируса необходимо после консультации с врачом провести противовоспалительную, антикоагулянтную терапию и поддерживать системы, которые уже страдают от хронических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков

Иммунолог назвал способы избежать осложнений после COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если заразился, если есть факторы риска, нужно проконсультироваться с врачом и начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную. Ее нельзя делать в домашних условиях. Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит. Что касается противовоспалительной терапии, то при тяжелом течении используются глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые воздействуют на другие, „слабые“ звенья организма каждого конкретного человека. Например, на сердечно-сосудистую систему и почки. Нужно поддерживать эти функции, чтобы не ухудшить течение болезни», — сказал Николай Крючков.

После острой фазы заболевания также стоит придерживаться ряда рекомендаций. «Нужна реабилитация, отдых, ежедневные прогулки не меньше часа на этапе восстановления и в отпуск. Если сохраняются симптомы, нужно проверить свертываемость крови. Лучше всего снизить риски появления опасных последствий с помощью вакцинации», — подчеркнул иммунолог. По его словам эффективность витаминов С и D3 для этих целей не доказана.

Наука и техника,Николай Крючков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители