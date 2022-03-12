«ВКонтакте» поддержит малый и средний бизнес

Российская технологическая корпорация VK, среди активов которой числятся социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru», опубликовала на своем официальном сайте пресс-релиз, в котором сообщила о поддержке малого и среднего бизнеса.

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«Сегодня на платформе Бизнес ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что для того, чтобы завести страницу бизнеса, добавить на нее данные о товарах и услугах, потребуется «несколько простых шагов».

Инструменты «ВКонтакте» дают возможность создания полноценного интернет-магазина, через который «удобно как продавать товары, так и оказывать услуги».

Платежи осуществляются через специальный сервис, так называемый «VK Pay», который стабильно и без проблем работает с картами российских кредитных организаций.

Заявляется, что большая часть сервисов - бесплатная, в том числе создание магазина, подключение доставки по всей территории России через Boxberry и СДЭК.