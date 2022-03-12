Роскомнадзор начал через «Госуслуги» уведомлять о блокировке Instagram

«Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и "Одноклассники" с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса», - отмечается в сообщении Роскомнадзора.