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12 минут назад

Роскомнадзор начал через «Госуслуги» уведомлять о блокировке Instagram

Елена Прошина

Роскомнадзор через портал Госуслуги рассылает россиянам уведомления о блокировке социальной сети Instagram на территории РФ. Доступ к сети будет закрыт с 14 марта. Сотрудники ведомства предлагают перейти на другие платформы. Об этом пишет ТАСС.

Роскомнадзор начал через «Госуслуги» уведомлять о блокировке Instagram
Фото: ReutersReuters

«Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и "Одноклассники" с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса», - отмечается в сообщении Роскомнадзора.

На то, чтобы сохранить фото и видео, ведомство выделило 48 часов с момента принятия решения, обусловленного распространением руководства компании Meta Platforms, Inc., владельца сети, призывов к физической расправе над российскими военнослужащими.

«Призывы к насилию в отношении людей, объединенных по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как „геноцид“, что запрещено конвенцией ООН от 1948 года "О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него"», - говорится в письме.

Популярная в Санкт-Петербурге «Фонтанка» добавила, что в ведомстве также полагают необходимым защитить психологическое здоровье россиян.

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», - сообщается в рассылке Роскомнадзора.

Наука и техника,Роскомнадзор,ООН,
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