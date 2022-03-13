В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
58 минут назад

Врачи назвали три главных утренних симптома диабета

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Врачи рассказали о так называемом феномене рассвета у диабетиков, из-за которого уровень сахара в крови повышается по утрам. Они назвали три главных симптома, которые встречаются у половины людей, у которых имеется диабет второго типа. Об этом сообщает «Медик Форум».

Врачи назвали три главных утренних симптома диабета
Фото: ТАССТАСС

Специалисты отмечают, что люди, страдающие от диабета, по утрам могут жаловаться на нечеткость зрения, сильную жажду, а также возникающую тошноту. Дело в том, что у некоторых больных организм может оказаться не в состоянии естественным образом скорректировать изменения инсулина за ночь, из-за чего уровень глюкозы резко подскакивает под утро, что плохо сказывается на здоровье.

У людей, у которых наблюдается феномен рассвета, повышается риск осложнений диабета, включающий в том числе болезни сердца или проблемы с почками. Для того, чтобы этого избежать, медики советуют питаться регулярно и устраивать перекусы, ответственно отнестись к приему назначенных врачом лекарств, а также следить и при необходимости корректировать прием пищи и лекарств в случае повышения уровня активности.

Ранее врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян заявила, что фастфуд можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами или ягодами, а полезной альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители